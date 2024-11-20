Двух пермяков обвиняют в распространении детского порно

В Перми на двух мужчин возбудили уголовные дела по факту распространения детского порно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Дела возбуждены по пп. "а", "г" ч. 2 ст. 242.1 УК РФ.

В декабре прошлого года и марте текущего 45-летний и 40-летний мужчины через соцсети распространили детское порно. Следователи провели обыски, изъяли доказательства. Одного из обвиняемых отправили под стражу.

Преступления выявлены при содействии оперативных сотрудников ГУ МВД России по Пермскому краю. Расследование уголовного дела продолжается.