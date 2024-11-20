Виталий Хоценко и Антон Алиханов обсудили векторы развития промышленности в Омской области

Промышленное производство в Омской области в последние годы показывает позитивную динамику, фиксируется ежегодный прирост.

Как отметил губернатор Виталий Хоценко в области идет активная работа над созданием промышленной инфраструктуры. Так, только за 2024 год в реестр Минпромторга вошло 3 индустриальных парка и 1 промышленный технопарк Омской области. Регион является одним из пионеров новой федеральной меры поддержки парков по возмещению части затрат на создание инженерной инфраструктуры.





Большую работу Омская область ведет в части промышленной кооперации – в 2024 году создано 9 региональных промышленных кластеров и 3 межрегиональных. Сейчас сформированы и поданы еще две заявки на регистрацию промышленных кластеров. Прорабатывается механизм создания международного кластера с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан.





В рамках рабочей встречи Виталия Хоценко и Антона Алиханова обсуждался ход реализации в Омской области крупных инвестпроектов, применение инструментов кластерной инвестиционной платформы для их финансирования.

Еще одной темой обсуждения стало участие региона в развитии беспилотных авиационных систем. Как сообщает пресс-служба Правительства области, планируется организовать в Омске серийный выпуск отдельных агрегатов для беспилотников. Предполагается, реализовать проект в течение 1,5 лет на базе завода им. Баранова.

В завершение встречи Виталий Хоценко предложил Министерству промышленности и торговли провести в регионе Координационный совет по промышленности при Минпромторге РФ с участием всех министров промышленности страны в 2025 году. Такое формат, считает губернатор, позволит обменяться с коллегами лучшими практиками реализации проектов в нефтехимии.