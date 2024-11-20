20 Ноября 2024
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Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

К Дню святой Екатерины в столице Урала готовят целую череду праздничных мероприятий

После своего исторического дня рождения Екатеринбург традиционно готовится к празднованию дня своей небесной покровительницы — святой Екатерины. Екатерининские дни — это серия культурных и благотворительных мероприятий, которые по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения проходят уже в шестой раз. Все это время празднование поддерживает Фонд святой Екатерины.

Главным днем станет 7 декабря, когда состоятся архиерейская Божественная литургия в Свято-Троицком кафедральном соборе и крестный ход к часовне, где находятся мощи святой Екатерины. Этим же вечером в центре города на медиафасаде на улице Вайнера компанией «Сима-Ленд» будет запущен медиапроект о небесной покровительнице уральской столицы.

православная реликвия, святая екатерина(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Особенным этот день станет и для новорожденных. Все дети, которые родятся 7 декабря, получат подарки от Фонда святой Екатерины.

Фонд святой Екатерины(2022)|Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

В рамках празднования рядом с Храмом на Крови представят памятник государю Александру I, прозванному в дореволюционной историографии Благословенным. Открытие приурочено к 200-летию со дня посещения царем Екатеринбурга.

Напомним, именно благодаря Александру I в городе появился Ново-Тихвинский монастырь.

Еще одним ярким событием этих дней станет вручение Екатерининской премии главы митрополии в сфере культуры и искусства. Награду учредили в 2017 году в знак признания за вклад в развитие традиций русской культуры через искусство и литературу. За это время лауреатами стали 46 человек, в этом году к ним добавятся еще пять.

митрополит евгений, рпц, церковь, свечи(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

По традиции в Екатеринбурге пройдет благотворительный вечер «Екатерининская ассамблея». Представители Фонда передадут организаторам уникальную икону святой Екатерины, написанную в единственном экземпляре. Ее преподнесут самому щедрому благотворителю вечера.

Напомним, исторический день рождения Екатеринбурга отмечается 18 ноября по новому стилю. В этот день в 1723 году состоялся пробный пуск кричных боевых молотов Екатеринбургского завода. Идея наименования города в честь святой Екатерины принадлежала генералу Георгу Вильгельму де Геннину.

Иконы святой Екатерины из коллекции Андрея Симановского, представленные Фондом святой Екатерины на выставке ИННОПРОМ(2024)|Фото: Накануне.RU

Традиционно во всех христианских странах, в том числе в России, многие города, селения, улицы называли в честь Спасителя, христианских праздников, великих святых. Незадолго до строительства завода-крепости на реке Исети был построен Санкт-Петербург, поименованный в честь святого апостола Петра, небесного покровителя императора Петра I. Вероятно, в связи с этим Вильгельму де Геннину пришла идея наречь новый завод-крепость в честь небесной покровительницы супруги Петра I, императрицы Екатерины. Он отправил императорской чете блюдо, изготовленное из первой меди, полученной на новом заводе; на блюде была сделана надпись: «Катеринъ Бурхъ».

Теги: фонд святой екатерины, екатерининские дни, де геннин, екатерининская ассамблея


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