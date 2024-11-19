Астраханский губернатор проверил ход реконструкции Северных очистных сооружений канализации

Губернатор Астраханской области проверил ход реконструкции Северных очистных сооружений канализации.

Комплекс находится в селе Началово Приволжского района и обслуживает 60% абонентов областного центра. В эксплуатации он уже более 40 лет, но серьезной модернизации за это время здесь ни разу не проводилось.

Масштабная реконструкция стала возможной благодаря национальному проекту «Экология». Она идет с 2022 года в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология". В рамках первого этапа на объекте завершается восстановление двух первичных отстойников, распределительной камеры и блока административно-бытовых помещений. На 92% выполнены строительно-монтажные работы здания песколовки.

По плану строители должны завершить первый этап реконструкции до конца 2024 года.

«Важно сдать все работы в срок. Есть отставания. Людей на объекте недостаточно», – отметил Игорь Бабушкин.