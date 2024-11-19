Семерым боевикам армии Украины вменили вторжение в Курскую область

В Москве утверждено обвинение военнослужащих 202 батальона 103 бригады территориальной обороны армии Украины Анатолия Волошина, Владимира Аршулика, Сергея Караева, Александра Дойчука, Зиновия Сигерича, Андриана Кульбабы и Олега Вовка во вторжении в Курскую область.

В начале августа вооруженные украинские военные незаконно вторглись в Кореневский район Курской области ради терроризма. Они оборудовали огневые позиции, развернули командный пункт в одном из захваченных частных домовладений.

Солдаты армии Украины неоднократно открывали огонь на поражение по российским бойцам мирным гражданам, запрещали гражданским передвигаться и пользоваться телефонной связью, препятствовали их эвакуации. В итоге семерых "гостей" 13-15 сентября задержали. Их уголовное дело ушло во Второй Западный окружной военный суд, сообщает Генеральная прокуратура России.