В Тюменской области мошенники похитили 27 миллионов за неделю

В Тюменской области мошенники за неделю похитили более 27 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Деньги они украли у 110 человек. Самая большая сумма из похищенного составила 2,8 млн руб. Эту сумму тюменец самостоятельно перевел через мобильное приложение банка на счета подконтрольные мошенникам.

Сообщается, что мошенники связались с ним через Telegram и представились сотрудниками ФСБ, которые якобы предотвращают несанкционированное снятие денег со счета потерпевшего. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Прокуратурой Калининского административного округа Тюмени организован надзор за ходом и результатами расследования.