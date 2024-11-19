В Екатеринбурге обнародовали неизвестные документы Татищева

В Екатеринбурге обнародованы и доступны к прочтению неизвестные документы одного из основателей города – Василия Татищева.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, документы представлены в книге "Капитан Татищев. Приказы и письма 1720 – 1723". Ее презентация прошла накануне исторического дня рождения уральской столицы. Сборник содержит ранее неизвестные документы отца-основателя города. Их датировка относится к временам основания Екатеринбурга.

В бумагах отражены процесс формирования Сибирской горной администрации и системы управления новыми землями глазами самого Татищева. Документы собраны и переведены на современный русский язык сотрудником Музея истории Екатеринбурга Николаем Корепановым. Издание сопровождается примечаниями и словарем устаревших слов и понятий. Также там представлены справочник мер длины, объема, веса, табель о рангах и географический указатель.

Тираж книги "Капитан Татищев. Приказы и письма 1720 – 1723" составил 300 экземпляров. Как пояснили в мэрии, сборник передадут библиотекам, музеям, учебным заведениям и научным организациям.