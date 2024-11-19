Тюменки - в числе победителей конкурса "Наставничество" президентской платформы "Россия – страна возможностей"

Тюменки - в числе победителей конкурса "Наставничество" президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Победу в конкурсе завоевали 50 талантливых наставников и 50 лучших практик наставничества из 44 регионов России. Из Тюменской области в число победителей в направлении "Наставник года" вошли:

Начальник отдела приема и выдачи документации по муниципальным услугам департамента имущественных отношений администрации города Тюмени Елена Андрощук.

Педагог дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ "Вероника" Галина Тимошенко.

"Участники продемонстрировали уникальный опыт, достойный внимания и подражания, поскольку это способствует не только развитию профессиональных навыков, но и формированию устойчивых ценностей, необходимых для успешной реализации потенциала подопечных", – подчеркнул исполнительный директор АНО "Россия – страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

По итогам экспертного отбора были определены 100 победителей, которые представят свои регионы на "Фестивале наставников" в декабре. В программе фестиваля - командообразующие и просветительские мероприятия, лекции, дискуссионные площадки.