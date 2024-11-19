На Ямале проходит VII Всероссийский фестиваль этнотворчества и искусства "Дыхание Арктики"

Артисты со всей страны стали участниками фестиваля "Дыхание Арктики". Как сообщили Накануне.RU организаторы, в этом году на мероприятие было подано свыше 1000 заявок. Это артисты, коллективы, художники и фотографы из 45 регионов страны.

Финал праздника по традиции проходит в отдаленных ямальских селах. Насыщенная культурно-образовательная программа стартовала в Новом Порту и продолжилась в Мысе Каменном. Желающие могут посетить мастер-классы по прикладному творчеству и изобразительному искусству, а также вокальные, театральные и танцевальные лаборатории. Их проводят эксперты из Тюмени, Екатеринбурга, Салехарда и Москвы. Наставниками конкурсантов станут участники шоу "Танцы на ТНТ" Виктория Сидельникова и Арсений Хорунжий, а также музыкант, преподаватель школы им. Гнесиных Александр Компанеец.

По словам главы Ямальского района Андрея Кугаевского, фестиваль стал визитной карточкой и грандиозным культурным событием всего округа.

"Радует, что именно здесь, за Полярным кругом, в ближайшие дни засияют большие и маленькие звезды", – подчеркнул он.

С 2018 года фестиваль искусств и творчества "Дыхание Арктики" проводится по инициативе "Газпромнефть-Ямала" при поддержке программы социальных инвестиций "Родные города".

"Когда все только начиналось, число конкурсантов исчислялось несколькими десятками человек, сегодня их уже тысяча. Расширилась география конкурса и даже возраст участников. Сегодня заявиться к участию могут все желающие, независимо от года рождения в паспорте. Важно, чтобы все участники получили массу впечатлений, опыта и знаний, которыми с ними поделятся ведущие деятели культуры и искусства", - отметил заместитель генерального директора "Газпромнефть-Ямала" Евгений Захаров.

В финальный день участники продемонстрируют жюри свои номера и творческие работы по 10-ти направлениям: вокал, хореография, инструментальный жанр, художественное слово и другие. Самые зрелищные и яркие выступления войдут в гала-концерт, который состоится 24 ноября.