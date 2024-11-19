Подмосковная полиция ищет преступников, которые похитили мужчину и сняли издевательства над ним на видео

Полиция в Подмосковье ищет преступников, снявших на видео расправу над похищенным россиянином. Об этом сообщает Telegram-канал "МК: Срочные новости".

По данным канала, 30-летний Сармат пропал 31 октября. Через некоторое время с его номера матери поступил звонок, по которому она поняла, что с сыном что-то случилось. Женщина обратилась в полицию. Вычислить предполагаемое место преступления оперативникам удалось после обнаруженного в интернете видео, на котором группа молодых людей избивает мужчину и снимает все на камеру.

Сотрудники полиции нашли место в Домодедовском городском округе, где были обнаружены личные вещи пострадавшего. Родственники и волонтеры вышли на поиски. Тело обнаружила его мать, оно было в синяках и гематомах. По версии следствия, его похитили и вывезли в лес, где после издевательств оставили без возможности выжить.

Сармат проживал в Москве. У мужчины не было семьи, и он не имел постоянной работы.