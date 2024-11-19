19 Ноября 2024
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Наука и техника Томская область
Фото: Накануне.RU

Детали технологической кооперации обсуждали томские власти с белорусскими партнерами

Делегация Национальной академии наук Беларуси знакомится с научно-технологическим и производственным потенциалом Томской области. Как сообщили в администрации региона, цель визита — развитие сотрудничества с Томской областью в сфере малотоннажной химии и микроэлектроники.

Рабочий визит стал продолжением работы, начатой в ходе посещения Беларуси делегацией Томской области во главе с губернатором Владимиром Мазуром в августе прошлого года. Тогда томичи предложили разработать новую программу по промышленной микроэлектронике в рамках Союзного государства. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко эту инициативу поддержал. Ключевыми партнерами по подготовке проекта программы с томской стороны стали ТУСУР и компания «Микран».

Заместитель губернатора по экономике, инвестиционной политике и имущественным отношениям Василий Потёмкин на установочной встрече представителей администрации региона с белорусскими академиками назвал Беларусь важным партнером Томской области не только в торгово-экономическом взаимодействии, но и в обмене лучшими практиками в сфере сельского хозяйства, науки и образования.

«Надеемся, именно научно-технологическая кооперация станет основой нашего сотрудничества в ближайшее время и к проектам по микроэлектронике добавятся проекты по химии и другим направлениям», — подчеркнул Василий Потёмкин.

(2024)|Фото: tomsk.gov.ru

Заместитель губернатора Томской области по научно-технологическому развитию Людмила Огородова обозначила перспективные направления сотрудничества с Республикой Беларусь.

В дальнейшей программе визита белорусской делегации — посещение университетов, академгородка, знакомство с резидентами Особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Томск», работающими в сфере химии и микроэлектроники, посещение томских вузов и предприятий.

Теги: нацчно-техническое сотрудничество, владимир мазур, малотоннажная химия, микроэлектроника


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