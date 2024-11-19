В Сургуте трое человек избили соратника "вагнеровцев"

В Сургуте трое человек избили соратника "вагнеровцев". По информации "Русской общины", пострадал "уважаемый человек, регулярно отправляющий гуманитарную помощь на фронт, в горячие точки".

На место вызвали полицейских, двоих участников задержали, третий успел скрыться. В отделении полиции одного задержанного отпустили.

"Столь бережное отношение явно неслучайно. Один из нападавших занимается в академии ММА под началом Рамазана Гаджиханова. Ранее его воспитанники вымогали деньги у местных подростков, угрожая пистолетами. Тогда благодаря усилиям Общины удалось разрешить конфликт", - говорится в сообщении.



Община помогла потерпевшему снять побои и наняла адвоката. Однако сообщается, что сопровождающих в полицию якобы не пускали, заявление пришлось переписывать.

В прокуратуре Югры сообщили Накануне.RU, что проводят проверку.

"В СМИ распространен материал об избиении участника специальной военной операции в Сургуте. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Правоохранительными органами по данному факту проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.