Аналитики hh.ru выяснили на какую работу выстраиваются очереди в регионах УрФО

В ноябре в Свердловской области максимальный конкурс, по данным Аналитики hh.ru, достиг 215 резюме на вакансию. Максимальная конкуренция среди местных соискателей зафиксирована по профессиональной роли «гейм-дизайнер». Таких специалистов в регионе требуется не много, была открыта лишь одна вакансия, на которую приходилось 215 резюме потенциальных кандидатов, что значительно выше здорового уровня конкуренции на рынке труда (норма 4,0 – 7,9 резюме на вакансию).

На втором месте по уровню конкуренции за рабочие места оказалась специальность арт-директора и креативного директора, с соотношением 119,8 резюме на вакансию. В двадцатку высококонкурентных попали в основном творческие профессии.

«Все перечисленные профессиональные роли объединяет ограниченный спрос на рынке труда, количество вакансий варьируется от единичных до двух десятков предложений. Кроме того, специалисты творческих профессий, таких как журналист, переводчик, режиссер, часто заинтересованы в подработке и сохраняют активный статус своих резюме даже будучи трудоустроенными, таким образом дополнительно подогревая конкуренцию за вакансии по своей профессии», – комментирует руководитель пресс-службы hh.ru макрорегиона Сибирь, Урал, Дальний Восток, Лилия Эсауленко.

По Тюменской области максимальный конкурс достиг 217 резюме на вакансию. Максимальная конкуренция среди местных соискателей е зафиксирована по профессиональной роли «event-менеджер». На втором месте по уровню конкуренции за рабочие места оказалась специальность руководителя отдела аналитики, с соотношением 125 резюме на вакансию. В двадцатку высококонкурентных по Тюменской области в ноябре попали в основном творческие, топ-менеджерские и ИТ-профессии.

Среди соискателей Ямало-Ненецкого автономного округа в ноябре максимальный конкурс достиг 130 резюме на вакансию. Такая позиция зафиксирована по профессиональной роли «специалист по тендерам». Таких специалистов в регионе требуется не много, была открыта лишь одна вакансия, на которую приходилось 130 резюме потенциальных кандидатов, что значительно выше здорового уровня конкуренции на рынке труда (норма 4,0 – 7,9 резюме на вакансию).

На втором месте по уровню конкуренции за рабочие места на Ямале оказалась специальность менеджера по работе с партнерами, с соотношением 85,5 резюме на вакансию. В двадцатку высококонкурентных попали в основном творческие, топ-менеджерские и финансовые профессии.

Аналитики hh.ru также выяснили, по каким вакансиям наблюдалась самая высокая конкуренция среди соискателей Югры. Максимальный конкурс достиг 230 резюме на вакансию в ноябре по профессиональной роли «технический директор».





На втором месте по уровню конкуренции за рабочие места оказалась специальность тестировщика, с соотношением 182 резюме на вакансию. В двадцатку высококонкурентных попали в основном творческие, топ-менеджерские и ИТ-профессии.