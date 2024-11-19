В Югре в ДТП погибли два сотрудника ГИБДД

В Югре на трассе из Сургута в сторону Лангепаса произошло ДТП с участием легкового автомобиля и "КамАЗа".

По данным полиции Югры, водитель "КамАЗа" пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра. Автомобиль "Лада", который двигался по своей полосе, постарался уйти от лобового столкновения, зацепил боковую обочину. Машину занесло и выбросило под встречный большегруз.

Погибли два человека: водитель "Лады" 1997 года рождения и его пассажир 2000 года рождения.

"Мегаполис" со ссылкой на свои источники в силовых структурах сообщает, что в ДТП якобы погибли два сотрудника ГИБДД.