К 18 месяцам тюрьмы приговорили супругу осуждённого в США россиянина Лихтенштейна

К 18 месяцам тюрьмы приговорили супругу осуждённого в США россиянина Ильи Лихтенштейна - рэпершу и журналистку Хизер Морган. Об этом сообщает газета Washington Post, пишет LIFE.

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Исполнительницу обвинили в отмывании похищенных биткоинов.

"Морган... в федеральном суде была приговорена к 18 месяцам тюрьмы за то, что помогала супругу отмыть часть 120 тысяч биткоинов", — пишет издание.

Напомним, что 2022 году россиянин с женой-американкой попались на хищении биткоинов на 4,5 млрд долларов. Их арестовали, но сразу же отпустили под залог.

В 2023 году они признали вину. В середине ноября Лихтенштейна приговорили к пяти годам лишения свободы.

По данным американского Минюста, криптовалюта была украдена при взломе биржи Bitfinex в 2016 году. Злоумышленники смогли завладеть рекордным кушем, прибегнув к целой серии ухищрений — от фальшивых аккаунтов до сложных систем автоматических трансакций. 900 тысяч долларов за прошедшие пять лет им удалось отмыть.

"Ситуация с крупнейшей финансовой кражей за всю историю ведомства показывает, что криптовалюта не является безопасным убежищем для преступников", — отметила заместителя генерального прокурора США Лиза Монако.