Тренер "Зенита" Тимощук выиграл в Европе суд против Украины, лишившей его всех титулов

Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук выиграл в Лозанне Спортивный арбитражный суд (CAS), который удовлетворил его иск к Украинской ассоциации футбола (УАФ).

11 марта 2022 года УАФ лишила Тимощука всех титулов и пожизненно запретила ему заниматься футбольной деятельностью на Украине. Так как сам Тимощук родом из Луцка, долго играл за украинские клубы и сборную Украины, он был назван "предателем", которому не место в украинском футболе. Его "виной" стало то, что он спокойно продолжил работать в России.

Однако CAS рассудил, что Тимощук не предпринял никаких действий, заслуживающих таких санкций. Они были необоснованными.

В УАФ крайне недовольны решением CAS. Там считают, что европейцы подошли к делу "максимально формально и подтвердили частичное непонимание реалий, в которых мы живем".

Бывший футболист сборной СССР и тренер Анатолий Байдачный говорит, что "со стороны УАФ была мерзкая месть". Тимощук долго играл за сборную, был ее капитаном, а с ним обошлись низко и подло.

После начала СВО Тимощук повторил свою позицию. Он сказал, что не видит разницы между народами Украины и России.

Тимощук работает ассистентом главного тренера в тренерском штабе "Зенита" с 2017 года. До этого с питерским клубом выиграл дважды чемпионат и кубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА. Для украинского режима позиция Тимощука является обидной, видимо, потому, что он является рекордсменом по количеству проведенных матчей за сборную Украины (144 игры), трижды выигрывал чемпионат и кубок республики в составе "Шахтера". Также Тимощук выиграл Лигу чемпионов с немецкой "Баварией" и дважды - чемпионат Германии.