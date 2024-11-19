Центр абдоминальной онкологии открыт в "Медицинском городе" Тюмени

Центр абдоминальной онкологии открыт в "Медицинском городе" Тюмени. Его возглавил ведущий хирург-онколог учреждения Евгений Франк, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области

В структуру Центра входят три подразделения: отделение абдоминальной онкологии (колопроктологии), отделение абдоминальной онкологии и рентгенхирургических методов лечения, отделение онкоурологии.

Отделение онкоурологии - новое для "Медицинского города". Его возглавил врач-онколог и уролог с высшей квалификационной категорией, член Российского общества онкоурологов и Российского общества урологов Александр Купчин.



"Мы предоставляем все виды специализированной и высокотехнологичной помощи для пациентов с онкологическими заболеваниями. В нашей практике мы применяем современные технологии цистоскопии и уретроскопии, проводим биопсию", - уточнил он.

Отделение рассчитано на 25 коек, укомплектовано средним и младшим медицинским персоналом. Пациентам предоставляется широкий спектр диагностических услуг.

Отметим, что абдоминальная онкология занимается диагностикой, лечением и реабилитацией пациентов с опухолями органов брюшной полости. Сюда относят опухоли органов желудочно-кишечного тракта, в том числе печени, поджелудочной железы.