Частники массово распродают АЗС в Дагестане и Чечне

Частники массово распродают АЗС в Дагестане и Чечне: число предложений за последние месяцы выросло на 300%. Причина этого — большое количество проверок после взрывов.

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Сразу несколько местных предпринимателей рассказали Mash, что с недавнего времени каждый визит органов — в среднем семь нарушений по безопасности.

Чаще всего проверяющих не устраивают устаревшее оборудование и противопожарные системы, некачественные условия хранения топлива, его транспортировки и так далее. Из-за этого заправки временно закрывают, из-за чего терпят большие убытки, а также штрафы.

Средний чек на несетевую заправку сейчас — 12 млн рублей. На продажу выставлены 10–12 станций в Дагестане и семь в Чечне. Отмечается, что раньше продавались только невостребованные заправки, теперь — чуть ли не в центрах городов.

Последний взрыв на АЗС произошел в Грозном 12 октября. Там взорвалась цистерна с газом с последующим горением. Погибли четыре человека, из них двое детей. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что все виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

Всего с августа 2023 года на АЗС двух республик произошло три взрыва. Погибло 50 человек.