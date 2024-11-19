Небензя: цели СВО будут достигнуты дипломатическим или военным путем - какое решение устроит Россию

Россия непобедима на поле боя и цели спецоперации будут достигнуты дипломатическим путем или военным. Об этом заявил представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине, пишет РИА Новости.

"Цели будут реализованы в любом случае, дипломатическим или военным путем, вне зависимости от каких-либо мирных планов и схем, разрабатываемых на Западе в интересах спасения актера развлекательного жанра Зеленского и его клики", – заявил Небензя.

Также он добавил, что Лондон и Париж втягивают Европу в эскалацию с серьезными последствиями. В Великобритании русофобия была возведена в ранг государственной политики еще до 2022 года.

По словам представителя, спустя 50 дней после начала СВО военные действия имели все шансы прекратиться, если бы не вмешательство Бориса Джонсона.

Небензя отметил, что Джо Байден утратил доверие большей части населения США и теперь, по информации журналистов, раздает "самоубийственные разрешения режиму Зеленского".