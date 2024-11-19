В Тюмени водители городских автобусов смогут получить муниципальное жилье

В Тюмени водители, работающие на регулярных городских пассажирских маршрутах, могут получить муниципальное жилье. В настоящий момент стартовал прием заявок. Его ведет городской департамент имущественных отношений, сообщает РБК Тюмень.

Муниципальное жилье предоставляется в аренду по сниженной ставке на период трудовых отношений. Получить его могут те водители, которые не имеют своего жилья. В настоящий момент рассматриваются заявления четырех работников.

Стоимость муниципального жилья рассчитывается исходя из размера месячной платы за пользование жильем, устанавливаемой оценщиком, и коэффициента, корректирующего рыночную величину месячной платы за пользование жилым помещением, равного 0,3%. Так, арендная плата за пользование квартиры площадью 38 кв. м в Центральном округе равняется 15 тыс. руб. в месяц. После применения коэффициента она составит 4,5 тыс. руб.

Льготу ввели в октябре этого года в связи с дефицитом водителей общественного транспорта, что привело к срыву рейсов. Также одним из решений проблемы кадрового голода стало увеличение заработной платы до 85 тыс. руб. с ежегодной индексацией.