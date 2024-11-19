Глава фонда капремонта Подмосковья обвиняется в получении взяток

В Московской области глава Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Валерий Николов обвиняется в получении двух особо крупных взяток, сумма которых превышает 19 млн руб.

Как считает следствие, чиновник и иные фигуранты получали деньги от посредников и руководства компаний, выполняющих работы по заключенным договорам капитального ремонта многоквартирных домов на территории региона.

14 ноября Николов был задержан, в тот же день Тверской суд Москвы постановил арестовать его. Суд отправил главу фонда под стражу до 12 января 2025 года, сообщает ТАСС.