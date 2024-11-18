18 Ноября 2024
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Общество Костромская область
Фото: adm44.ru

Сергей Ситников поручил разработать механизмы по снижению нагрузок на медперсонал

Губернатор Костромской области Сергей Ситников поставил задачу снимать избыточные нагрузки с медицинского персонала для повышения качества работы с пациентами, повышения эффективности диспансеризации и профосмотров.

В частности, в ситуациях, когда пациент проходил обследование в условиях стационара, при диспансеризации следует засчитывать проведенные ранее исследования и анализы. Регламент взаимодействия необходимо прописать в нормативных документах департамента здравоохранения.

Кардиодиспансер Сургута(2021)|Фото: Накануне.RU

Как сообщают в Администрации Костромской области, региональному депздраву поручено также продумать и разработать механизмы уменьшения доли рутинных процессов, чтобы высвободить время врачей для работы непосредственно с пациентами. В частности, только в рамках диспансеризации еженедельно проводится около 900 электрокардиографических (ЭКГ) исследований. Для обработки результатов этих исследований сейчас возможно применение автоматических комплексов. И подобные уже применяются на станции скорой медицинской помощи в Костроме. Приобретение комплексов для больниц и поликлиник ускорит процесс подготовки заключений.

ситников(2024)|Фото: adm44.ru

«Задача - снять избыточные нагрузки с медицинского персонала, когда идут массовые обследования. Везде, где на сегодняшний день можно автоматизировать процессы, нужно это делать. Это позволяет увеличивать интенсивность работы и принимать больше пациентов, а людям - не ждать в очередях. Надо увеличивать производительность труда медицинского персонала с использованием новых технологий. Возможно, выходить на областную программу, которая позволит в последующем в значительной степени сократить расходы на разного рода технологические операции и за счет этого увеличивать заработные платы врачам, фельдшерам и медсестрам», - поставил задачу Сергей Ситников.

(2024)|Фото: adm44.ru

Теги: сергей ситников, нагрузка врачей, ьехнологические операции, работа с пациентами


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