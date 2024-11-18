18 Ноября 2024
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Экономика Тюменская область
Фото: Накануне.RU

В Тобольске модернизируют офис Сбербанка

Обновленный офис Сбера откроется в Тобольске по адресу 4-й микрорайон, д. 24/2. После ремонта пространство отделения станет более открытым и удобным для посетителей. В офисе будут доступны как классические банковские продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы, включая предложения от партнеров Сбера,, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского отделения Сбербанка.

Важно отметить, что во время ремонта офиса, с 25 ноября, воспользоваться банковскими услугами жители города смогут в двух ближайших отделениях Сбербанка на ул. Ремезова, д. 124 и 7-й микрорайон, д. 30. Снять наличные можно в банкоматах этих же офисов. Кроме того, большинство сервисов банка доступны через мобильное приложение Сбербанк Онлайн.

Также жители Тобольска могут снять наличные с карт Сбера при оплате покупок в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток». Максимальная сумма снятия за одну операцию составляет 5000 рублей, при этом она должна быть кратной 100 рублям.

стенд Сбера на иннопроме 2024(2024)|Фото: Накануне.RU

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка пояснил: «Мы постоянно работаем над улучшением сервиса для наших клиентов. В Тобольске это первый офис, который обновляет свой внешний и внутренний облик. После ремонта офис станет еще уютнее и комфортнее для посещений. Помимо привычных банковских операций, можно будет воспользоваться новыми услугами, такими как отправка или получение посылок, приобретение умных устройств, копирование документов. Во время ожидания наши клиенты смогут насладиться чашечкой ароматного кофе. Уверен, что тоболяки по достоинству оценят обновленный офис и будут посещать его с большим удовольствием».

Теги: сбербанк, дубинский, банковские продуккты, офис


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