18 Ноября 2024
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Фото: пресс-служба холдинга &quot;Швабе&quot;

Молодые машиностроители Урала получают новые компетенции и навыки на конференции «Швабе»

На Уральском оптико-механическом заводе им. Э. С. Яламова (УОМЗ) холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех проходит конференция «Перспективы машиностроительного комплекса Урала 2024-2025». В рамках конференции молодые специалисты и студенты вузов изучали тенденции развития цифровых технологий на промышленных предприятиях.

«Главное преимущество конференции заключается в ее формате. Участники не только получают новые знания от экспертов, но и закрепляют их на практике. Кроме того, программа разделена на тематические блоки, каждый из которых посвящен определенной теме. Это позволяет детально изучить предмет и улучшить профессиональные навыки», – подчеркнул генеральный директор УОМЗ, заместитель председателя Свердловского регионального отделения Союза машиностроителей России Анатолий Слудных.

Профессор кафедры шахматного искусства и компьютерной математики Уральского государственного экономического университета, доктор технических наук Виктор Часовских провел лекцию об экономике данных и искусственном интеллекте, рассказал свое видение об изменениях, которые происходят в среде ИИ.

Директор департамента по развитию информационных ресурсов УОМЗ Алексей Выставкин поделился с участниками тем, как современные технологии уже сегодня помогают промышленности. Среди преимуществ цифровизации он назвал сокращение производственного цикла и цикла разработки новых изделий, увеличение производительности, а также снижение количества издержек и многое другое.

Также перед участниками выступила доцент кафедры экономики труда и управления персоналом Уральского государственного экономического университета Анастасия Пеша. Она акцентировала внимание на важности осознанного управления коллективом и подчеркнула, что залогом успешной работы команды и достижения высоких результатов является грамотное руководство.

Помимо лекций в рамках конференции прошел практикум «Ситуационное лидерство» и тренинг «Эффективные взаимодействия в коллективе: практики и инструменты управления».

(2024)|Фото: пресс-служба холдинга "Швабе"

Участниками двух треков конференции стали представители Уральского оптико-механического завода им. Э. С. Яламова, Машиностроительного завода имени М. И. Калинина, Уральского приборостроительного завода, Научно-исследовательского института «Вектор», Уральского проектно-конструкторского бюро «Деталь», корпорации ВСМПО-АВИСМА, Уралтрансмаш, Уральского электромеханического завода, Каменск-Уральского литейного завода, а также Уральского государственного экономического университета и Уральского федерального университета.

(2024)|Фото: пресс-служба холдинга "Швабе"

Как сообщили в пресс-службе "Швабе", региональная конференция «Перспективы машиностроительного комплекса Урала 2024-2025» – постоянно действующая дискуссионная площадка для молодых специалистов организаций машиностроительного комплекса Свердловской области и студентов профильных вузов.

Теги: швабе, конференция, молодые специалисты, машиностроители, лекции, практикум, тренинг


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