«Уралхим» и "Уралкалий" в лидерах ESG-ренкинга российских компаний промышленного сектора НРА

Национальное рейтинговое агентство (НРА) опубликовало ежегодный ESG-ренкинг российских компаний промышленного сектора. Ключевые активы Группы «Уралхим» — АО «ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий» — вошли в лидирующие группы рейтинга, где представлены компании с передовыми практиками устойчивого развития, которые активно интегрируют ESG-повестку в свою деятельность.

Оценка ESG-профиля компаний была основана на законодательных и нормативных требованиях России в области устойчивого развития, а также на международном опыте и лучших практиках. В итоговый список вошли 72 компании промышленного сектора, которые публиковали отчеты по устойчивому развитию за 2023 год. Для расчета ренкинга НРА исследовало аспекты экологического менеджмента, воздействия на окружающую среду и климат, социальные инвестиции, благотворительность и другие факторы.

Группа «Уралхим» в своей деятельности опирается на принципы устойчивого развития, реализуя мероприятия, направленные на защиту окружающей среды, развитие регионов присутствия, противодействие изменению климата, повышение энергоэффективности, а также обеспечение экологической безопасности продукции.

Справочно. ESG-ренкинг НРА публикуется с 2021 года. С ежегодным аналитическим обзором и методикой исследования можно познакомиться по ссылке.