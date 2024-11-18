Фигурантам дела о гибели людей в московском коллекторе продлили арест на полгода

Фигурантам дела о гибели людей в московском коллекторе продлили арест на полгода. Как пишут "Известия", гендиректор туристического агрегатора "Спутник" Александр Ким и организатор экскурсий по московским подземным коллекторам Никита Дубас пробудут под стражей до 6 мая 2025 года.

О сохранении меры пресечения и ее продлении просил прокурор. По его словам, находясь на свободе, Дубас и Ким могут скрыться, оказать давление на потерпевших. Позицию гособвинителя поддержали потерпевшие. Одна из них считает, что обвиняемые могут сбежать, так как у них есть деньги.

Обвиняемых - главу IT-компании "Спутник", гражданина Казахстана Александра Кима и руководителя турфирмы Никиту Дубаса - арестовали в конце августа 2023 года.

По данным следствия, 20 августа 2023 года группа из восьми человек - гид и семь участников - отправилась на экскурсию по московским подземным коллекторам реки Неглинки. В тот момент начался сильный ливень. Все участники, включая экскурсовода, погибли из-за резко поднявшегося уровня воды в катакомбах.

Мужчинам вменяют часть 3 статьи 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Они вину не признают.