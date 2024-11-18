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Происшествия Свердловская область Уральский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Пермяк, устроивший поножовщину в ночном клубе Красноуральска, отправится в колонию

На Среднем Урале вынесен приговор по делу о поножовщине в ночном клубе. Устроивший ее пермяк ближайшие годы проведет за решеткой.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, на скамье подсудимых оказался житель Перми Радомир Старков. Как показало расследование, в феврале этого года приезжий из другого региона устроил в ночном клубе Merlion в Красноуральске поножовщину из-за конфликта с местными мужчинами. По версии следствия, ссора переросла в драку, в ходе которой пермяк схватился за нож. В результате трем посетителям заведения был причинен вред здоровью. Сообщалось, что один из раненых проходит лечение до сих пор.

Красноуральский городской суд признал Старкова виновным, ему назначено 4,5 года колонии общего режима. Также в пользу одного из потерпевших взыскана компенсация морального вреда в 500 тысяч рублей.

Как отметили в облсуде, приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Теги: клуб, нож, суд, Пермь, Красноуральск


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Ранее 23.08.2024 09:33 Мск Направлено в суд дело пермяка, устроившего поножовщину в ночном клубе Красноуральска

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