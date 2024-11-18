Золото и серебро завоевала команда «Ростелекома» на международном чемпионате «Хайтек-2024»

18 Ноября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Началась деанонимизация блогеров

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Политика Свердловская область
Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

Золото и серебро завоевала команда «Ростелекома» на международном чемпионате «Хайтек-2024»

В Екатеринбурге завершился Международный чемпионат высокотехнологичных профессий «Хайтек-2024». Более 500 конкурсантов и экспертов из 14 крупнейших компаний России боролись за победу в 28 соревновательных компетенциях.

Команда «Ростелекома» заняла 1-е место в номинации «Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП». Инженеры Алексей Ушаков и Олег Мустоков из центра эксплуатации линейного цеха Ханты-Мансийского филиала «Ростелекома» успешно преодолели все этапы соревнований и завоевали статус профессионалов высочайшего уровня. Серебряных медалей удостоены специалисты компании в категории «Сетевое и системное администрирование».

Дмитрий Лукошков, директор Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком» отмечает: «”Ростелеком” на протяжении многих лет демонстрирует высокие результаты на чемпионате “Хайтек”, что свидетельствует о профессионализме и технической компетентности сотрудников компании. Подготовка высококвалифицированных кадров является приоритетом для “Ростелекома”. Эти соревнования служат эффективным инструментом для тестирования и улучшения методов повышения производительности труда».

В 2024 году мероприятие впервые проходило только по российским стандартам. Участники разрабатывали и тестировали инновационные решения, проверяли отечественное оборудование и материалы, а также анализировали процесс импортозамещения в промышленности.

Вячеслав Бобов, ведущий инженер центра эксплуатации Ханты-Мансийского филиала компании «Ростелеком» рассказал как специалисты филиала боролись за победу: "Мы заняли первое место благодаря упорству и труду, которые ежедневно вкладывали в работу на площадке. Не обращали внимание на других участников и сосредоточились только на своей задаче. На “Хайтеке” мы показали свою многолетнюю и системную работу в компании “Ростелеком”.

(2024)|Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Отметим, в Свердловской области «Хайтек» проводится с 2014 года. За все время в соревнованиях приняли участие конкурсанты из 25 стран. В 2024 году организаторами чемпионата выступили Агентство стратегических инициатив, правительство Свердловской области и Министерство промышленности и торговли России.

(2024)|Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Теги: хайтек-2024, ростелеком,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети