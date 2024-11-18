Золото и серебро завоевала команда «Ростелекома» на международном чемпионате «Хайтек-2024»

В Екатеринбурге завершился Международный чемпионат высокотехнологичных профессий «Хайтек-2024». Более 500 конкурсантов и экспертов из 14 крупнейших компаний России боролись за победу в 28 соревновательных компетенциях.

Команда «Ростелекома» заняла 1-е место в номинации «Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП». Инженеры Алексей Ушаков и Олег Мустоков из центра эксплуатации линейного цеха Ханты-Мансийского филиала «Ростелекома» успешно преодолели все этапы соревнований и завоевали статус профессионалов высочайшего уровня. Серебряных медалей удостоены специалисты компании в категории «Сетевое и системное администрирование».

Дмитрий Лукошков, директор Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком» отмечает: «”Ростелеком” на протяжении многих лет демонстрирует высокие результаты на чемпионате “Хайтек”, что свидетельствует о профессионализме и технической компетентности сотрудников компании. Подготовка высококвалифицированных кадров является приоритетом для “Ростелекома”. Эти соревнования служат эффективным инструментом для тестирования и улучшения методов повышения производительности труда».

В 2024 году мероприятие впервые проходило только по российским стандартам. Участники разрабатывали и тестировали инновационные решения, проверяли отечественное оборудование и материалы, а также анализировали процесс импортозамещения в промышленности.

Вячеслав Бобов, ведущий инженер центра эксплуатации Ханты-Мансийского филиала компании «Ростелеком» рассказал как специалисты филиала боролись за победу: "Мы заняли первое место благодаря упорству и труду, которые ежедневно вкладывали в работу на площадке. Не обращали внимание на других участников и сосредоточились только на своей задаче. На “Хайтеке” мы показали свою многолетнюю и системную работу в компании “Ростелеком”.

Отметим, в Свердловской области «Хайтек» проводится с 2014 года. За все время в соревнованиях приняли участие конкурсанты из 25 стран. В 2024 году организаторами чемпионата выступили Агентство стратегических инициатив, правительство Свердловской области и Министерство промышленности и торговли России.