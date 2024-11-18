18 Ноября 2024
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Экономика Томская область
Фото: tomsk.gov.ru

Владимир Мазур наградил томских предпринимателей - лауреатов конкурса «100 лучших товаров России»

Губернатор Томской области Владимир Мазур наградил лауреатов и дипломантов регионального и федерального этапов конкурса «100 лучших товаров России».

«Конкурс «100 лучших товаров России» играет важную роль в развитии экономики Томской области, являясь, по сути, уникальной площадкой для оценки, поддержки и продвижения наших товаропроизводителей, — сказал Владимир Мазур. — Все участники стремятся соответствовать высоким стандартам конкурса, и, как следствие, работают над повышением эффективности производства, внедрением современных технологий. А значит, наши томские производители трудятся не только на свое имя, но и на имя всей Томской области. Чтобы вся страна знала, что томичи производят качественные, современные и конкурентоспособные товары».

(2024)|Фото: tomsk.gov.ru

Глава региона подчеркнул, что поддержка отечественных производителей позволяет не только минимизировать зависимость от зарубежных товаров, но и развивать локальную экономику, внедрять новые технологии и повышать качество жизни людей.

В 2024 году в региональном этапе конкурса участвовали 20 предприятий, 12 из них представляли Томскую область на федеральном этапе «100 лучших товаров России», направив 16 видов продукции.

(2024)|Фото: tomsk.gov.ru

Впервые конкурс «100 лучших товаров России» прошел в 1998 году по инициативе Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии (ныне Росстандарт), общественной организации «Академия проблем качества» и информагентства «Стандарты и качество».

Теги: владимрр мазур, 100 лучших товаров россии,


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