Бастрыкин поручил возбудить дело о необеспечении лекарством 12-летней свердловчанки

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения жительницы Свердловской области о необеспечении лекарством ее дочери.

Как сообщает информационный центр СК России, в ведомство обратилась жительница Среднего Урала, которая выразила несогласие с необеспечением ее 12-летней дочери-инвалида жизненно необходимым лекарственным препаратом.

"Девочка, страдающая муковисцидозом в тяжелой форме, с августа прошлого года не получает медикамент, что может привести к ухудшению ее состояния. При этом прием аналогов препарата негативно сказывается на здоровье малолетней", - отметили в СКР.

Ранее Бастрыкин уже ставил данную ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. Тогда СК России по Свердловской области проводилась проверка. Теперь глава Следственного комитета РФ дал указание и.о. руководителя регионального СК Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

Как сообщало Накануне.RU, недавно житель Екатеринбурга Илья Сорокин с диагнозом СМА все-таки смог получить необходимое ему лекарство. Для этого пришлось записать видеообращение к Бастрыкину.