Главную новогоднюю елку страны выбрали в Подмосковье. Ей 90 лет

Главную новогоднюю елку страны срубят в подмосковной деревне Знаменка. Чтобы найти дерево, специалистам пришлось изъездить 3000 километров. Как сообщает Управление делами президента Российской Федерации в своем Telegram-канале, в конкурсе участвовали больше 25 деревьев.

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Победительницей стала ель пирамидной формы высотой в 30 метров. Они имеет обхват ствола 60 сантиметров, размах нижних ветвей - восемь метров. Все ветки обладают необходимой толщиной для удобной перевозки. Также у 90-летней новогодней красавицы насыщенная окраска хвои.

Поисками дерева еще с лета по традиции занимается управление делами президента РФ совместно с правительством и комитетом лесного хозяйства Московской области. Можайский городской округ уже третий раз становится родиной главной новогодней елки страны.