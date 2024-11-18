Из школы Уфы эвакуировали 1,3 тыс. учащихся из-за оплавившихся проводов

В Уфе после сообщения о пожаре из здания школы эвакуированы свыше 1,3 тысячи учащихся и 70 человек персонала. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.

По информации ведомства, в Центре образования № 35 произошло короткое замыкание электрического кабеля в кабинете на втором этаже. Произошло оплавление электрических проводов без последующего горения. Пострадавших нет.

В МЧС добавили, что выявлены нарушения требований пожарной безопасности, в том числе связанные с работой систем автоматической противопожарной защиты. Виновных лиц могут привлечь к административной ответственности.

В мае в Ханты-Мансийске из-за пожара из школы №9 эвакуировали 346 человек, в том числе 326 детей. По данным МЧС, в вентиляционной шахте загорелся утеплитель.