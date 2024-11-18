Брекеты в России за год подорожали в два раза

Брекеты в России за год подорожали в два раза. В 2023 году их средняя стоимость составляла 140 тысяч рублей. Теперь за них придется отдать 280 тысяч. Стоимость выравнивания зубов приблизилась к полумиллиону рублей, сообщает SHOT.

Кроме брекетов, придется оплатить их фиксацию, наблюдение, замену дуг, обязательную профессиональную чистку раз в три месяца. Сопровождение выйдет минимум в 150 тысяч рублей. И это без лечения зубов.

Как рассказали изданию ортодонты, раньше самыми востребованными были брекет-системы американского производства. Но теперь клиникам приходится их закупать по параллельному импорту.

Сейчас стоматологии переходят на более бюджетный аналог — брекеты из Китая. Цена на них — в районе 230 тысяч.

Как рассказал представитель крупной сетевой стоматологии, на итоговой цене серьёзно сказался курс доллара и проблемы с логистикой поставок. Кроме того, на ценообразование повлиял большой спрос на брекеты в 2024 году.