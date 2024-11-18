Мигранты не смогут работать детсадах Новосибирской области

Мигранты не смогут работать детсадах Новосибирской области. Такой документ подписал губернатор региона Андрей Травников, пишет ТАСС со ссылкой на правительство региона.

"Установить на 2025 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, <...>, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности <...>: торговля розничная напитками, торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах, деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем, образование дошкольное", - говорится в документе.

Теперь предпринимателям нужно в течение двух месяцев со дня вступления документа в силу привести численность используемых мигрантов в соответствие с новым постановлением.

В апреле власти региона ввели запрет на 2024 год на работу иностранцев в такси, объектах розничной торговли напитками и табачными изделиями. Новый документ продлевает ограничение на 2025 год и также устанавливает запрет на привлечение иностранцев к работе в учреждениях дошкольного образования.