В Екатеринбурге завершили расследование в отношении студента-мигранта, домогавшегося до подростков и детей

В Екатеринбурге СКР завершило расследование в отношении 22-летненго студента-стоматолога из Йемена, которого ранее обвинили в домогательствах к несовершеннолетним девушкам и детям младше 14 лет. Сегодня стало известно, что самой младшей пострадавшей на момент преступления было всего 4 года. Подробнее об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

По данным следствия, свои преступления мигрант совершал в 2021-2023 годы. В 2021 году он изготовил и распространил в интернете порнографический материал. А уже с июля по октябрь 2023 года приставал к девушкам и девочкам на улице. В общей сложности, от его действий пострадало 10 человек, в том числе четверо несовершеннолетних от 4 до 17 лет. Более того, иностранца даже не смущали родители, идущие рядом с его жертвами.

Нападал студент на улице и в подъездах жилых домов. В одном из случаев он приметил свою жертву, передвигаясь на велосипеде, после чего подъехал к потерпевшей сзади и совершил инкриминируемое ему деяние.

Задержать мигранта удалось 18 октября 2023 года, после чего его оперативно поместили под стражу по обвинению в п. "б" ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление в целях распространения и распространение порнографических материалов с использованием сети Интернет) и ч.ч. 1, 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении двух и более несовершеннолетних, в том числе в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Наказание за совершение наиболее тяжкого из этих преступлений предусмотрено вплоть до 20 лет лишения свободы.

Помимо опроса свидетелей и очных ставок, был назначен ряд экспертиз, в числе которых была и психолого-психиатрическая. Она показала, что иностранец мог и может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В связи с этим, в применении принудительных мер медицинского характера он не нуждался.

Также стало известно, что в Екатеринбург он прибыл на учебу, однако с момента поступления в 2021 году в ВУЗ, учился плохо, пропускал занятия и имел академическую задолженность.

"В установлении личности и непосредственном задержании данного иностранного "любителя клубнички" принимали участие оперуполномоченные уголовного розыска отделов полиции №3 и №9 УМВД России по городу Екатеринбургу, поскольку именно на территории этих двух подразделений подозреваемый набедокурил. Выяснить, что за лиходей пристает к молодым девушкам и несовершеннолетним детям, сыщикам удалось путем анализа камер видеонаблюдения и проведения оперативно-технических мероприятий. Задержанный, будучи доставленным в подразделение МВД, сразу же раскаялся в содеянном и стал уверять стражей порядка, что больше так вести себя никогда не будет. Впрочем, такого рода покаянные речи сотрудникам уголовного розыска приходится слышать не впервой, поэтому наработанные материалы полицейские, не разжалобившись речами фигуранта, передали по подследственности нашим коллегам из регионального СКР, которые возбудили уголовное дело и довели его расследование до направления в суд", - отметил полковник Горелых.

В ближайшее время материалы дела вместе с утвержденным обвинительным заключением будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, изначально на неизвестного извращенца пожаловалась 16-летняя школьница. Девушка рассказала в социальных сетях, как 25 сентября, когда она возвращалась домой с занятий, к ней подбежал парень и схватил за ягодицы. Школьница успела снять инцидент на видео и выложила в соцсети. Это и помогло найти нападавшего