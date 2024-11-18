18 Ноября 2024
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Общество В России
Фото: astrobl.ru

5,5 млрд рублей выделят в России на борьбу с сахарным диабетом

5,5 млрд рублей выделят в России на борьбу с сахарным диабетом. Как сказал премьер-министр Михаил Мишустин, деньги пойдут на создание эндокринных центров и медицинских школ, а также на модернизацию медицинских организаций в селах и удаленных территориях.
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Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Правительство реализует масштабную программу по борьбе с сахарным диабетом. Регионы дополнительно получат на эти цели около 5,5 миллиарда рублей", — рассказал Мишустин.

В регионы направят современное оборудование для выявления диабета. Оно также позволит эффективно мониторить состояние пациентов.

Зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова на совещании сообщила о результатах реализации федерального проекта по борьбе с сахарным диабетом. Он был начат в 2023 году. За это время в 36 регионах открыли 41 эндокринологический центр, что дало возможность провести профилактику осложнений у 350 тысяч пациентов.

Также правительство направит свыше 700 млн рублей на создание коммунальной инфраструктуры в ЛНР, в том числе сетей водоотведения, электро- и водоснабжения в Луганске.

Теги: диабет, правительство, программа, медицина


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