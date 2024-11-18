Посвящение в студенты Технического университета УГМК прошло на заводе

На минувшей неделе, 15 ноября, 113 первокурсников Технического университета УГМК прошли посвящение в студенты на производственной площадке. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе вуза.

Директор Техуниверситета Вячеслав Лапин поздравил ребят с выбором правильного жизненного и карьерного пути.

"Именно сейчас начинается время, когда вас окружают практически безграничные возможности, и нужно приложить максимум усилий, чтобы их использовать и заложить прочный фундамент своего будущего", - отметил он.

С поздравлениями и напутственными словами к студентам обратились и сотрудники промышленного предприятия, отметив, что ждут будущих профессионалов на производстве. После этого началось само символическое посвящение: ребята оставили свои подписи на готовой продукции – медных катодах, а старосты направлений, нажав красную кнопку, запустили в работу технологический процесс цеха с катодосдирочным оборудованием.

Завершились праздничные мероприятия в стенах Технического университета студенческим капустником.

Справка

Технический университет УГМК – первый частный инженерный вуз России, который готовит специалистов для предприятий горно-металлургической отрасли. Трудоустройство выпускников вуза по профилю обучения составляет 98,6%.