ГК "КОРТРОС" стала лидером в Екатеринбурге по количеству проданной жилплощади

Группа компаний "КОРТРОС" (в Свердловской области представлена АО СЗ "РСГ-Академическое") признана лучшим застройщиком 2024 года по количеству проданных в Екатеринбурге квартир. Об этом свидетельствуют данные цифрового сервиса мониторинга и анализа новостроек bnmap.pro.

Всего, согласно проведенным исследованиям, в 8-ом районе уральской столицы за последние 10 месяцев было продано 1 тыс. 890 квартир общей площадью 75 тыс. 724 кв.м. Это 9,2% от всех сделок по продаже жилья в Екатеринбурге за указанный период. Самыми популярными проектами стали "Спутник-1" и "Первый Академ", продажи в которых пришлись на 4-й квартал.

"Мы, как и все наши коллеги по отрасли, столкнулись с существенным снижением спроса. В текущих реалиях непростых условий по льготной ипотеке и высокой ключевой ставки важно быть гибкими и предлагать покупателю иные инструменты покупки. Совместно с банками-партнерами мы разрабатываем максимально комфортные программы по ипотеке, а также другие альтернативные варианты. Например, рассрочку и специальные акционные предложения", — рассказала директор по продажам и маркетингу АО СЗ "РСГ-Академическое" Нина Голубцова.

По количеству проданных квартир в пятерке лидеров также оказались компании TEN, Группа ЛСР Группа "Эталон" и "Практика". А вот по проданной площади (в кв.м.) на первом месте после ГК "КОРТРОС", Группа "Эталон", затем TEN, "Брусника" и Группа ЛСР.



Самыми популярными в Екатеринбурге в текущем году стали квартиры площадью 35-40 кв.м. - 3 тыс.67 проданных. Меньше всего, а именно пять квартир, имели площадь свыше 150 кв.м.

3 тыс. 261 екатеринбуржец был готов отдать за квартиру в этом году 4-5 млн руб. Показатель в 5-6 млн недалеко ушел и находится на втором месте - 3 тыс. 227 горожан. А вот самая большая стоимость в 20+ млн находится отнюдь не на последнем месте - за такую цену в 2024 году жилплощадь приобрели сразу 219 жителей уральской столицы. После этого цены скакали с 13-14 млн - 198 человек, до 19-20 млн - 29 человек. И только пять екатеринбуржцев выбрали жилье в диапазоне до 2 млн рублей.

Отметим, что с января по сентябрь в 2022 году в Екатеринбурге было совершено 10,2 тыс. сделок с ипотекой, в 2023 - 20 тыс., а в 2024 - 14,5 тыс. При этом срок обременения в ипотечной сделки вырос с 21,9 лет в 2022 году до 25,3 - в 2024-ом.