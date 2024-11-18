Глава Мурманска провел встречи с жителями города

Глава города Мурманска Юрий Сердечкин провел встречу с жителями домов №№210-212 по Кольскому проспекту. О ней попросили сами северяне в прошлую пятницу на одном из собраний в Первомайском округе областного центра. Тогда же был озвучен целый ряд проблем, с которыми сталкиваются мурманчане, проживающие в 14-этажных домах, сообщает пресс-центр администрации города.

Во встрече участвовали также и.о. министра государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Элина Акулова и представители управляющей компании.

Среди вопросов, которые подняли мурманчане - вода в подвале, неотапливаемый подъезд, где расположена аварийная лестница, необходимость решить проблему с ливневкой, обустроить современную детскую площадку, состояние фасада дома, расширение парковки и другие.

Уже накануне ММБУ «Управление дорожного хозяйства» была выполнена расчистка лотка ливневой канализации.

"Жители просят обустроить новую систему. К вопросу необходимо подойти комплексно, разработать техническое решение, которое будет распространяться и на территорию соседнего дома", – сообщил в ходе диалога с жителями Юрий Сердечкин.