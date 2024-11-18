18 Ноября 2024
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Фото: фонд святой Екатерины

Стало известно имя "Главной мамы Екатеринбурга"

В столице Урала в юбилейный, 20-й раз состоялся финал конкурса «Главная мама Екатеринбурга». В этом году обладательницей главного титула стала психолог Елена Гонохова, которая воспитывает двоих детей. Традиционно конкурс прошел при поддержке Фонда святой Екатерины.

Во время финальных состязаний, продолжавшихся практически семь часов, зал был полон групп поддержки, которые до последней минуты ждали оглашения результатов и болели за своих прекрасных участниц. Темой юбилейного финала организаторами была выбрана «История в деталях», и своими историями и традициями со сцены делились 48 участниц в компании детей, мужей и даже родителей. Участницы представили свои визитные карточки, семейные выступления, танцевальные и сценические показы.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

«В этом году нам удалось воплотить то, о чем я давно мечтала, — это когда вместе с нашими прекрасными мамами на сцене выступает их семья практически в полном составе. И в этом году нам удалось эту мечту воплотить. Это был, пожалуй, самый трогательный момент всего конкурса, и плакала не только я, но и все присутствующие в зале. У наших мам фантастические группы поддержки, благодаря которым ты заряжаешься невероятной энергией и верой в то, что такие конкурсы нам необходимы», — комментирует финал конкурса «Главная мама Екатеринбурга» организатор Марина Степура.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

По признанию «Главной мамы Екатеринбурга — 2024» Елены Гоноховой, на сцене было волнительно, но за ее спиной была ее опора и поддержка: муж, дочка и сын. «Семья — это место силы, где каждый может получить поддержку и помощь. Это самое ценное, что у меня есть. Я бы никогда не стала победительницей конкурса с таким важным и громким названием без моей семьи. На конкурсе я впервые в жизни вышла на сцену, было волнительно, но с каждым последующим выходом я получала все больше наслаждения, потому что тщательно подбирала образы и чувствовала себя в них комфортно и уверенно, а в зале была моя главная группа поддержки. И когда назвали мое имя, я испытала огромную радость, счастье, огромную благодарность», — делится победительница Елена Гонохова.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

Отметим, что «Главная мама» — это двухмесячный проект. Все это время участницы принимали участие в благотворительных акциях. Они встречались с маленькими пациентами Центра детской онкологии и гематологии при ОДКБ и передали им «коробки храбрости», работали в социальной столовой, выступили донорами крови, помогали с ремонтом школы для детей с ограниченными возможностями, создали уют в школе для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и помогали мамам, в одиночку воспитывающим детей с ограниченными возможностями.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

Теги: главная мама екатеринбурга, фонд святой екатерины, история в деталях


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