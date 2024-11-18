Украинцев планируют обязать легализоваться в России, как всех иностранцев

МВД РФ предлагает разрешить всем гражданам Украины, приехавшим в Россию, находиться и работать без разрешительных документов до 31 марта 2025 года. Это изменение обнародовано в проекте указа президента РФ, обнародованном на портале проектов нормативных актов.

После 31 марта граждане Украины будут обязаны пройти дактилоскопию, медосмотр, в том числе освидетельствование на ВИЧ, и фотографирование. А для права на работу - обратиться в территориальные органы МВД для получения патента.

До сих пор украинцы могут временно пребывать в России, не соблюдая установленный срок в 90 дней, и работать без разрешительных документов, если они получили "зеленую карту" - прошли дактилоскопию, медосвидетельствование и фотографирование. В этих условиях большинство из них так и не урегулировали свое правовое положение. В МВД считают, что это указывает на нежелание "иметь правовую связь" с Россией, что является потенциальной угрозой национальной и общественной безопасности.

Фактически со следующего года украинцы будут должны легализовать свое нахождение в России так же, как и другие иностранцы. При этом тем, кто приехал из новых российских регионов и еще не получил российское гражданство, сохранят упрощенный порядок пребывания.

Напомним, Украина ввела визовый режим для россиян еще 1 июля 2022 года.