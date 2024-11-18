На Среднем Урале уничтожили 18 тонн зараженных томатов из Туркменистана

В Свердловскую область привезли 18 тонн томатов из Туркменистана, зараженных вирусом Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV). В связи с этим вся партия была уничтожена еще до поступления на полки магазинов.

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, карантинный объект (вирус коричневой морщинистости плодов томата) был обнаружен в ходе карантинного фитосанитарного контроля на складе временного хранения в Екатеринбурге. Поскольку карантинное законодательство запрещает ввоз зараженной продукции, получатель товара в Екатеринбурге разрешил уничтожение всей поступившей партии.

Отметим, что только в этом году из Туркменистана в уральскую столицу было привезено 145,2 тонны томатов и винограда.