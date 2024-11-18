Розничные продажи алкоголя в России достигли максимального уровня с 2017 года

Розничные продажи алкоголя в России достигли максимального уровня с 2017 года за 10 месяцев 2024 года. С января по октябрь продали более 184 млн такой продукции. Такие данные предоставили "РБК Вино" в Росалкогольтабакконтроле.

Рекордные продажи зафиксированы у водки, тихих и игристых вин. Продажи последних выросли с 2017 года на 60%.

Рекордные с 2017 года продажи продемонстрировала водка: за десять месяцев было продано 62,5 млн дал этого напитка.

Высокие продажи также у виноградного и игристых вин. Этих напитков за 10 месяцев было продано 46,9 млн. Рост по сравнению с 2017 годом составил 22,5%.

Также наибольший рост в продажах показали настойки, наливки, ликеры, бальзамы и другой крепкий алкоголь - виски, ром, джин, кальвадос и т.п. Их продажи выросли на 16,6% и 15,7% больше, чем годом ранее.

Падение продаж показала слабоалкогольная продукция. Ее продажи с января по октябрь стали почти на 20% меньше чем за аналогичный период прошлого года.