Священник предложил канонизировать Суворова

Протоиерей Александр Тимофеев полагает, что генералиссимус Александр Суворов (1729 – 1800) достоин канонизации.

По словам священника, у могилы Суворова в Благовещенском храме Александро-Невской лавры Санкт-Петербурга часто можно увидеть участвующих в специальной военной операции бойцов. Народное почитание полководца безгранично, пишет РИА Новости.

Напомним, в августе 2023 г. Священный Синод РПЦ обсудил возможную канонизацию Суворова. Патриарх Кирилл, открывая заседание Синода РПЦ и оглашая его повестку, сообщил, что один из вопросов – о передаче на рассмотрение синодальной комиссии по канонизации святых вопроса о возможной канонизации Александра Суворова. Это следует из видеозаписи, опубликованной пресс-службой главы РПЦ.