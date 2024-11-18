18 Ноября 2024
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Фото: пресс-служба Алексея Вихарева

Депутат Вихарев настаивает на благоустройстве спортплощадки у ЖК "Калиновский" за счет бюджета Екатеринбурга

Депутат Екатеринбургской думы Алексей Вихарев выступил за благоустройство районной спортивной площадки у ЖК "Калиновский" за счет городского бюджета. На это решение его подтолкнул местный житель, который рассказал, что несмотря на принадлежность участка муниципалитету, уже 10 лет его содержанием занимаются исключительно горожане.

Как рассказал депутат в своих социальных сетях, участок для занятий баскетболом и футболом, на котором также располагаются детские "лазалки", газоны и пешеходные дорожки после строительства ЖК был передано в собственность городской и районной администрации. Площадку отнесли к территориям общего пользования (парки и скверы), однако местные власти отказались от его благоустройства.

Районная спортплощадка рядом с ЖК "Калиновский" в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба Алексея Вихарева

"Площадка уже более десяти лет содержится исключительно стараниями местных жителей, благоустраивается ими на субботниках за собственный счет. Мною была проведена значительная работа с обращениями. На свои просьбы и предложения по финансированию обслуживания данного "островка", я также получил отказы. Несколько раз в своих ответах авторы путали принадлежность участка и его правовой статус, как результат, переписка затянулась на годы!" - написал Алексей Вихарев.

Районная спортплощадка рядом с ЖК "Калиновский" в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба Алексея Вихарева

Районная спортплощадка рядом с ЖК "Калиновский" в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба Алексея Вихарева

Он отметил, что местные жители не должны за собственный счет содержать городскую территорию - этими вопросами занимаются районные администрации. Далее в работу вступает департамент благоустройства администрации Екатеринбурга, который и должен осуществлять контроль и содержание городских территорий, для создания благоприятной среды проживания местных жителей. В его обязанности также входит разработка планов и программ по развитию, капитальному ремонту, текущему содержанию улично-дорожной сети, озеленению и уличному освещению города.

Алексей Вихарев направил личное обращение главе Екатеринбурга Алексею Орлову для решения данного вопроса.

Теги: Екатеринбург, Вихарев, ЖК Калиновский, спортплощадка, благоустройство


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