Оппозиция в Абхазии создаст временное правительство при отставке президента

Оппозиция в Абхазии создаст временное правительство при отставке президента, сообщает ТАСС.

На должность премьера и и.о. президента до новых выборов можно назначить главу Минфина Владимира Делбу.

В случае невыполнения требований об отставке президента Абхазии координационный совет создаст временное правительство - представитель оппозиции. Оппозиция Абхазии предлагает на должность премьера и и.о. президента до новых выборов главу Минфина Владимира Делбу.