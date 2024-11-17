В подмосковном Ногинске мать и дочь погибли из-за неисправной газовой колонки

В Ногинске мать и ее 14-летняя дочь погибли из-за отравления угарным газом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Тела были обнаружены сегодня утром. Признаков насильственный смерти нет.

Предварительные данные показали, что в квартире была неисправная газовая колонка. Ногинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела возбужденного следственным органом по данному факту.