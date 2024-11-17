В Абхазии заявили, что силовое решение конфликта приведет к дестабилизации и гуманитарному кризису

Силовое решение ситуации в Абхазии, которое явно предпочитает оппозиция, приведет к дальнейшей дестабилизации, экономическим потерям и гуманитарному кризису, мирное решение, наоборот, создаст условия для восстановления стабильности, сообщают РИА Новости.

"Силовое решение, которое явно предпочитает абхазская оппозиция, приведет к дальнейшей дестабилизации, экономическим потерям и гуманитарному кризису. Мирное решение, наоборот, создаст условия для восстановления стабильности, привлечения инвестиций и экономического развития Абхазии",- говорится в сообщении.

Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламент должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки президента. Глава государства Аслан Бжания согласен уйти в отставку, если оппозиция покинет захваченные здания, протестующие отвергли предложение властей.