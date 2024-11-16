Маск захотел "уничтожить" тех, кто упрекает его в связях с Россией

Бизнесмен Илон Маск высказался о действиях тех, кто считает, что он как-то связан с Россией.

Предприниматель написал в X, что выяснит, кто выступает с такими обвинениями, и уничтожит их. Такой стала реакция Маска на информацию о том, что американские сенаторы-демократы попросили федеральные власти США расследование в связи с утверждениями о контактах Маска с Москвой.

The Wall Street Journal в конце октября выступила с утверждением, что Маск поддерживает регулярные контакты с российской стороной, в том числе с президентом России Владимиром Путиным, пишет ТАСС.