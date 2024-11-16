Премьер Мариинского театра погиб за несколько дней до операции на позвоночнике

Скончавшийся сегодня премьер Мариинского театра Владимир Шкляров умер за несколько дней до операции на позвоночнике. Худрук балетной труппы театра Андриан Фадеев сообщил, что у танцора была травма спины.

На 18 ноября ему была назначена сложнейшая операция на позвоночнике, сказал Андриан Фадеев по телефону из Владивостока, где балетная труппа Мариинского театра находится сейчас на гастролях, пишет ТАСС.

Ранее Мариинский театр сообщил о смерти своего премьера Владимира Шклярова. Ему было 39 лет. Трагическая смерть Шклярова случилась сегодня, 16 ноября, ночью. Погибший – заслуженный артист России. О дате прощания будет объявлено дополнительно. У артиста остались двое детей.